Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-26T09:03:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 декабря, Челябинский областной суд отклонил просьбу Евгения Тефтелева отпустить его под домашний арест. Ранее Центральный районный суд Челябинска избрал бывшему мэру меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.

Защита Тефтелева пыталась доказать в суде, что Тефтелев не сбежит от правосудия, а находиться в застенках опасно для его здоровья.

Сам политик заметил, что вся недвижимость, все имущество и родные у него в Челябинской области. За границей России ничего нет, и бежать ему некуда. Его счета арестованы, а деньги — изъяты. В то же время у Тефтелева обострилось старое заболевание, из-за чего серьезно нарушен кровоток ног. Если ему и дальше придется жить взаперти без прогулок и должного медицинского ухода, он может лишиться ног.

Однако Челябинский областной суд апелляцию отклонил. Новый год и свой 65-й день рождения (1 января) Евгений Тефтелев встретит под стражей. Постановление вступило в законную силу, но еще может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря в Магнитогорске. Его подозревают в получении взятки при строительстве школы в «Парковом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU