Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках
В четверг, 26 декабря, Челябинский областной суд отклонил просьбу Евгения Тефтелева отпустить его под домашний арест. Ранее Центральный районный суд Челябинска избрал бывшему мэру меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года.
Защита Тефтелева пыталась доказать в суде, что Тефтелев не сбежит от правосудия, а находиться в застенках опасно для его здоровья.
Сам политик заметил, что вся недвижимость, все имущество и родные у него в Челябинской области. За границей России ничего нет, и бежать ему некуда. Его счета арестованы, а деньги — изъяты. В то же время у Тефтелева обострилось старое заболевание, из-за чего серьезно нарушен кровоток ног. Если ему и дальше придется жить взаперти без прогулок и должного медицинского ухода, он может лишиться ног.
Однако Челябинский областной суд апелляцию отклонил. Новый год и свой 65-й день рождения (1 января) Евгений Тефтелев встретит под стражей. Постановление вступило в законную силу, но еще может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря в Магнитогорске. Его подозревают в получении взятки при строительстве школы в «Парковом».
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ИСТОЧНИК KP.RU