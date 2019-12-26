2019-12-26T09:42:25+03:00
Общество

Еще один фигурант дела о взятках с участием Евгения Тефтелева остается под стражей

Евгений Пашков тоже отметит Новый год в изоляторе
Лидия ПЕСКОВА
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Евгений Пашков. Фото: Верстов.инфо.Евгений Пашков. Фото: Верстов.инфо.
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В четверг, 26 декабря, Челябинский областной суд отказался выпускать из-под стражи экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева, которого подозревают в получении взятки при строительстве школы в «Парковом». В этот же день Областной суд отклонил жалобу второго фигуранта уголовного дела — Евгения Пашкова. Он тоже встретит Новый год в казенном доме.

— Обжалуя постановление Центрального районного суда, адвокат Пашкова просил избрать своему подзащитному иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или залог в размере 2 миллионов рублей. Однако Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, согласно которому Пашков должен содержаться под стражей до 11 февраля 2020 года, — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Евгений Пашков при мэре Евгении Тефтелеве возглавлял городское Управление капитального строительства (УКС). Управление курирует, в том числе, появление таких важных социальных объектов, как садики и школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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