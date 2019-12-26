2019-12-26T10:14:08+03:00
Общество

В ночь на 31 декабря в Челябинске обещают мороз

Правда, похолодание будет недолгим
Лидия ПЕСКОВА
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Прогноз погода на главный праздник обрадует многих.Прогноз погода на главный праздник обрадует многих.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Удивительно теплый декабрь на Южном Урале все же разбавит волна настоящего зимнего холода.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в Челябинске резко похолодает в ночь на понедельник, 30 декабря. В темное время суток температура опустится до -25 градусов, а днем 30 декабря будет -17 градусов. К радости горожан, синоптики не обещают сильного ветра и обильных осадков. Оттого и погода, наверное, может показаться комфортной.

И практически сразу на смену морозам придет резкое потепление.

В ночь на вторник, 31 декабря, в Челябинске еще холодно: — 17 градусов. Но уже днем -7.

В ночь на среду, 1 января, всего — 11 градусов, а в первый день 20202-го года на улице всего -1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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