Девочка с ДЦП из Челябинска заняла первое место на конкурсе красоты
Шестилетняя челябинка с ДЦП Зара Бабаева заняла первое место на конкурсе «Самая красивая девочка России». Итоги интернет-голосвания подвели сегодня ночью.
Спасибо огромное вам за отзывчивость и поддержку! Ждем окончания конкурса 31.12,там будет еще выбор жюри, но думаю мы вне конкуренции! Зарочка самая лучшая и красивая девочка и жители Челябинска это оценили и поддержали вчера, как только будет окончательный результат, я напишу!
— Зара очень обрадовалась! Сказала «Ура! Круто!» Сегодня воспитатель объявила о ее победе в группе, — рассказала мама девочки Ольга Мелиоранская. — Спасибо огромное всем за отзывчивость и поддержку!
Подведение итогов конкурса состоится 31 декабря. Профессиональное жюри, в которое вошли представители модельных агентств России выберет 18 победительниц. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветную корону. Результаты станут известны 31 декабря.
Напомним, диагноз «детский церебральный паралич» Заре поставили, когда ей исполнился год. Он протекает в легкой форме — болезнь выдает походка и плохо работающая рука. Девочка ходит на различные кружки и секции, которые помогают ей поддерживать здоровье.
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