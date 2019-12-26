2019-12-26T11:00:29+03:00
Общество

Девочка с ДЦП из Челябинска заняла первое место на конкурсе красоты

Зара Бабаева соревновалась со здоровыми девочками
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Итоги конкурса подведут под Новый годИтоги конкурса подведут под Новый годФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Шестилетняя челябинка с ДЦП Зара Бабаева заняла первое место на конкурсе «Самая красивая девочка России». Итоги интернет-голосвания подвели сегодня ночью.

Спасибо огромное вам за отзывчивость и поддержку! Ждем окончания конкурса 31.12,там будет еще выбор жюри, но думаю мы вне конкуренции! Зарочка самая лучшая и красивая девочка и жители Челябинска это оценили и поддержали вчера, как только будет окончательный результат, я напишу!

— Зара очень обрадовалась! Сказала «Ура! Круто!» Сегодня воспитатель объявила о ее победе в группе, — рассказала мама девочки Ольга Мелиоранская. — Спасибо огромное всем за отзывчивость и поддержку!

Подведение итогов конкурса состоится 31 декабря. Профессиональное жюри, в которое вошли представители модельных агентств России выберет 18 победительниц. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветную корону. Результаты станут известны 31 декабря.

Напомним, диагноз «детский церебральный паралич» Заре поставили, когда ей исполнился год. Он протекает в легкой форме — болезнь выдает походка и плохо работающая рука. Девочка ходит на различные кружки и секции, которые помогают ей поддерживать здоровье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девочка с ДЦП из Челябинска заняла первое место на конкурсе красоты
Названо имя нового уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
В ночь на 31 декабря в Челябинске обещают мороз
Еще один фигурант дела о взятках с участием Евгения Тефтелева остается под стражей
Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках
Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году
Появился окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске
В Челябинске чуть не подрались водители троллейбуса и автобуса
Потерявшая память девушка ищет свидетелей ДТП в центре Челябинска
Должникам по налогам в Челябинске начали рассылать предупреждения на работу
Санта-Клаус с пенным напитком, украсивший магазин, возмутил жителей Челябинска
Доброе дело к Новому году: жительница Челябинской области купила ледянки для всех детей двора
Праздник не для всех: в школах Магнитогорска пригласили на елку только отличников
«Трактор» переиграл «Авангард», впервые одержав две победы подряд на выезде
«Трактор» переиграл «Авангард», одержав две победы подряд на выезде
К чиновникам и силовикам Челябинска возникли вопросы по расходованию бюджета
Стало известно, какие мероприятия ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
ВТБ запускает цифровую карту
ВТБ открыл кредитную линию для создания репродуктивной клиники в Санкт-Петербурге
Что ждет Южный Урал: семь итогов после прямой линии с губернатором
Челябинск вошел в список самых депрессивных российских городов
На конкурсе красоты девочка с ДЦП из Челябинска соревнуется со здоровыми детьми
Челябинцы спрашивают Алексея Текслера про уборку дорог
Дизайнеры из Челябинска нарядили кремлевскую елку
Суд запретил сайт скандального спа-салона на Кировке в Челябинске
Ребенка никто не травил: следствие закончило проверку в челябинской школе