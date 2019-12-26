Повар из Челябинска спит с муравьями

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-26T12:19:28+03:00

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Евгений Рассомахин — одинокий повар из Челябинска. В своей однушке вместо девушки он завел странную семью — муравьев. Целых 40 колоний!

Погулять по комнатам и таскать хлебные крошки, конечно, они не могут: все заперты в специальных колбах и хранятся в темном шкафу. Евгений — начинающий мирмеколог, полгода назад занялся разведением муравьев.

Букашек у него целая тысяча, но их царство умещается в одну небольшую коробку. В ферменколе, или «муравьиной ферме», живет самая большая семья.

— Самая первая колония муравьев, которую я купил, к сожалению, погибла. У них так — пока жива матка, жива колония. Букашки требуют минимум внимания и ухода. Можно оставить их на неделю — достаточно позаботиться о воде и еде в виде пшена и маковых зерен. Колония из 10-15 особей может прожить три недели, питаясь одним зернышком пшена, — рассказал сайту Hornews.com Евгений Рассомахин.

На собственном горьком опыте Евгений узнал, что крохам нельзя давать яйцо. Попробовал дать — они его утащили, кусочки протухли и погубили семью.

Кошке Еве, как и хозяину, очень нравится наблюдать за копошащимися друзьями в ферменколе. Фото: Hornews.com

Евгений уже смог заразить «муравьиной лихорадкой» своего младшего брата Дениса. Родители были не против: муравьи не пахнут и не пачкают квартиру. Они не единственные домочадцы — у начинающего мирмеколога живет кошка Ева. Ей тоже, как и хозяину, очень нравится наблюдать за копошащимися друзьями в ферменколе.

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ИСТОЧНИК KP.RU