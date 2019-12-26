Мать наказали за продажу квартиры, купленной на маткапитал в Челябинской области
Мать двоих ребятишек из Снежинска вернет Пенсионному фонду 453 тысячи рублей, которые она получила от государства в качестве материнского капитала.
— В 2015-м году женщина направила свой материнский капитал на частичное погашение ипотеки. А когда рассчиталась с банком по полной, не стала выделять доли собственным детям, а продала квартиру посторонним людям, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.
По закону, в течение полугода после снятия обременений мать должна была выделить доли в квартире всем членам семьи.
Женщину обвинили в нецелевом использовании семейного капитала и обязали вернуть Пенсионному фонду России его полную стоимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU