2019-12-26T13:28:39+03:00
Общество

В Челябинске из-за коммунального ЧП пострадали саженцы у органного зала

Молодые алтайские кедры и кустарник залило водой
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Земля вокруг молодых кедров покрыта толстой коркой льда. Фото: Николай Дейнеко.Земля вокруг молодых кедров покрыта толстой коркой льда. Фото: Николай Дейнеко.
Изменить размер текста:

Скверу в центре города, у органного зала «Родина», капитально не везет. Варварское поведение подрядчиков сетевых компаний губит дорогостоящие саженцы ценных пород деревьев и кустарник. Растения еще не начали приживаться, а их давят колесами самосвалы, заливает водой.

Очередное ЧП случилось в четверг, 26 декабря. Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель председателя региональной Общественной палаты Николай Дейнеко, компания «Спецстройэнерго» при прокладке электрокабеля для конгресс-холла у цирка методом горизонтального бурения повредила водовод высокого давления.

Хвойный кустарник погребен под гребнями застывшей воды. Фото: Николай Дейнеко.

Хвойный кустарник погребен под гребнями застывшей воды. Фото: Николай Дейнеко.

— Свежие газоны, деревья, кустарник затопило водой. И снова скверу нанесен урон. Сложно в Челябинске построить что-нибудь достойное и красивое, но еще сложнее это сохранить, — говорит Дейнеко.

Удивительно, строительство конгресс-холла на берегу Миасса за цирком заморожено, но прокладка коммуникаций на его площадку продолжается!

— Важно понять, что это за вода. Если она с примесями, растения погибнут, — говорит автор проекта озеленения Марина Фролова.

Варварство. Фото: Николай Дейнеко.

Варварство. Фото: Николай Дейнеко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 — Наивысший уровень качества услуг
Световое шоу разочаровало жителей Челябинска
В семи городах Челябинской области объявлены НМУ первой степени
От городского бора в Челябинске отрезали часть, но бор стал больше
Челябинск и пригород свяжет единая транспортная схема
Продавать снюсы детям запретили в Челябинской области
В Челябинске из-за коммунального ЧП пострадали саженцы у органного зала
Три читателя «Комсомолки» бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Чиновников в Челябинске не волнует, где дворовым мальчишкам учиться гонять мяч
Мать наказали за продажу квартиры, купленной на маткапитал в Челябинской области
Повар из Челябинска спит с муравьями
Пенсионерку из Челябинска передумали судить за репост в социальных сетях
Девочка с ДЦП из Челябинска заняла первое место на конкурсе красоты
Названо имя нового уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
В ночь на 31 декабря в Челябинске обещают мороз
Еще один фигурант дела о взятках с участием Евгения Тефтелева остается под стражей
Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках
Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году