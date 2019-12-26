В Челябинске из-за коммунального ЧП пострадали саженцы у органного зала

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-26T13:28:39+03:00

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Скверу в центре города, у органного зала «Родина», капитально не везет. Варварское поведение подрядчиков сетевых компаний губит дорогостоящие саженцы ценных пород деревьев и кустарник. Растения еще не начали приживаться, а их давят колесами самосвалы, заливает водой.

Очередное ЧП случилось в четверг, 26 декабря. Как сообщил корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель председателя региональной Общественной палаты Николай Дейнеко, компания «Спецстройэнерго» при прокладке электрокабеля для конгресс-холла у цирка методом горизонтального бурения повредила водовод высокого давления.

Хвойный кустарник погребен под гребнями застывшей воды. Фото: Николай Дейнеко.

— Свежие газоны, деревья, кустарник затопило водой. И снова скверу нанесен урон. Сложно в Челябинске построить что-нибудь достойное и красивое, но еще сложнее это сохранить, — говорит Дейнеко.

Удивительно, строительство конгресс-холла на берегу Миасса за цирком заморожено, но прокладка коммуникаций на его площадку продолжается!

— Важно понять, что это за вода. Если она с примесями, растения погибнут, — говорит автор проекта озеленения Марина Фролова.

Варварство. Фото: Николай Дейнеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU