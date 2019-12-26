Чиновников в Челябинске не волнует, где дворовым мальчишкам учиться гонять мяч

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-26T12:59:50+03:00

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Отсутствие спортивных школ в новых микрорайонах Челябинска — это не просто проблема. Это катастрофа. Ребятишкам младших классов негде заниматься футболом.

Между образовательным Центром "Ньютон" и спортшколой по футболу «Метар» заключен договор для проведения тренировок.

— Чемпионат мира 2018 года всколыхнул новую волну интереса у школьников, — рассказал директор спортшколы по футболу «Метар» Ян Курьятов. — Пока было тепло, мы занимались с младшеклассниками на открытом воздухе, в холода пришлось перейти в зал. Нам выделили только один день из-за загруженности спортзала. Тренеры готовы ездить сюда. Родители хотят, чтобы дети учились гонять мяч, но не получается в один день тренировать взрослых и учащихся младших классов.

Директор Образовательного центра "Ньютон" Светлана Сергеева пожаловалась:

— У меня не спортивная школа, и футболисты не единственные арендаторы. Есть еще секции по ушу, тхэквондо, спортивной гимнастике. Родители хотят видеть различные направления: уроки физкультуры идут до шести часов вечера. У нас просто нет возможности. На будущий год я вообще могу отказать всем арендаторам. Это наше право.

В управлении по физической культуре и спорту администрации Челябинска прокомментировали, что занятия по футболу для младших школьников возобновятся в теплое время года. Но в новых микрорайонах не строятся отдельные спортивные школы. Надо решать проблему комплексно, рассказал сайт "Урал-пресс-информ".

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ИСТОЧНИК KP.RU