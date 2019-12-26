Продавать снюсы детям запретили в Челябинской области
В четверг, 26 декабря, депутаты Законодательного собрания области приняли важный региональный закон. Отныне на территории области запрещено продавать снюсы детям.
В челябинских школах в последнее время было несколько случаев отправления снюсами. Более старшие дети продавали их младшим, а иногда угощали тех «жвачками» из измельченного табака. Самых слабеньких едоков приходилось откачивать в стенах больницы. Распространение таких «конфеток» теперь будут преследовать по закону.
— Новый запрет связан с прокатившейся по территории России волной отравлений указанной продукцией среди школьников, — заметил вице-спикер Заксобрания области Константин Захаров.
Днем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал запрет снюсов, пообещав, что власти «будут выгрызать эту гадость из школ».
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ИСТОЧНИК KP.RU