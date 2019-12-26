2019-12-26T13:18:47+03:00
Общество

Продавать снюсы детям запретили в Челябинской области

Региональный закон приняло местное Заксобрание
Лидия ПЕСКОВА
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Снюс — измельченный увлажнённый табак.Снюс — измельченный увлажнённый табак.
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В четверг, 26 декабря, депутаты Законодательного собрания области приняли важный региональный закон. Отныне на территории области запрещено продавать снюсы детям.

В челябинских школах в последнее время было несколько случаев отправления снюсами. Более старшие дети продавали их младшим, а иногда угощали тех «жвачками» из измельченного табака. Самых слабеньких едоков приходилось откачивать в стенах больницы. Распространение таких «конфеток» теперь будут преследовать по закону.

— Новый запрет связан с прокатившейся по территории России волной отравлений указанной продукцией среди школьников, — заметил вице-спикер Заксобрания области Константин Захаров.

Днем ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал запрет снюсов, пообещав, что власти «будут выгрызать эту гадость из школ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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