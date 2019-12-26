2019-12-26T13:19:54+03:00
Общество

Челябинск и пригород свяжет единая транспортная схема

Заведовать транспортом агломерации будут областные власти
Ольга АНТОНОВА
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У этой маршрутки в Челябинске недавно на ходу отвалилось колесо. Власти области хотят навести порядок в перевозках, забрав полномочия по организации транспортного обслуживания у города. Фото: Архив "КП".У этой маршрутки в Челябинске недавно на ходу отвалилось колесо. Власти области хотят навести порядок в перевозках, забрав полномочия по организации транспортного обслуживания у города. Фото: Архив "КП".
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Челябинская агломерация (Челябинск, Копейск и Сосновский район) получат единую транспортную сеть. Закон о перераспределении полномочий в транспортном вопросе с местного уровня на региональный принят депутатами ЗСО 26 декабря.

Границы между Челябинском, Копейском и Сосновским размыты. Жилье строится в пригороде. Транспортное сообщение — маршрутки, часто — нелегальные.

По словам министра Алексея Нечаева, нужен регулируемый тариф, чтобы были единые требования к перевозчикам — по подвижному составу, безналичной оплате, провозу льготников и пр. Нужен единый проездной на 60 и 90 мин.

На итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Текслер заявил:

— Надеюсь, в 2020 г решения на федеральном уровне будут приняты. Предусмотрены более 4 млд руб на обновление автобусов, более 2 млрд на трамваи, инфраструктуру. Мы будем софинансировать. Минфину РФ я предлагаю сделать Челябинск пилотным проектом по выделению средств из Фонда национального благосостояния на обновление транспорта. Мобилизуем силы, чтобы эти планы состоялись максимально быстро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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