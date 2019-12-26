2019-12-26T14:00:06+03:00
Общество

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ первой степени

Возглавляют список Магнитогорск и Челябинск
Лидия ПЕСКОВА
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Грязный воздух видно невооруженным глазом.Грязный воздух видно невооруженным глазом.Фото: Андрей АБРАМОВ
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После обеда в четверг, 26 декабря, на территории Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия. Ветер утих, и это создает идеальные условия для накопления вредных выбросов в приземном слое атмосферы, сообщает Челябинский гидрометцентр.

С 14.00 четверга до 19.00 пятницы НМУ первой степени объявили в Челябинске, Магнитогорске, в Карабаше, Коркино, Сатке, Аше, Златоусте.

Крупные предприятия на это время должны снизить выбросы.

Жителей городов, где стоит смог, просят не увлекаться активным отдыхом на улице и пить побольше воды — она выводит вредные вещества из организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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