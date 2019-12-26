Световое шоу разочаровало жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-26T14:01:28+03:00

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В премьерный день, 25 декабря, фестиваль света «Южно-Уральское сияние» число увидевших его челябинцев вряд ли превысило 500 человек. Хотя сами приготовления должны были сделать его запоминающимся. К началу на Театральной площади стояло менее сотни зрителей. И то тех, кого загнали с открытия ледового городка на площади Революции.

Люди долго лицезрели новую подсветку театра, не понимая, что будет происходить дальше. Возле постаментов с табуретами скучала охрана и пожарные. Несколько танцоров в белых маскхалатах тусовались в сторонке. Люди в недоумении переговаривались. Стоящая здесь же мэр Челябинска Наталья Котова периодически отвлекалась на вопросы журналистов и отдельных горожан.

Место для светового шоу выбрано неудачно. Из-за елей ничего не видно. Фото: Александр Смольников.

Прошло минут 10, и в районе «поющих фонтанов» стала заметна какая-то активность. Что-то горело, переливалось, мигало. Но что — было не ясно. К уже стоявшим у театра зевакам подошли еще несколько десятков прохожих.

Внезапно на сцену, следом за перфомансом с простыней, взошел мужчина с пылающими огнем шарами. Появился диджей. Зазвучали знакомые западные рождественские ритмы в ремиксах. Компанию диджею снова составило фаер-шоу и леди, призывавшая поднять фонари, которые забыли раздать людям.

Через полчаса за елями вдоль сквера возникли переливы лазерных лучей. Прозвучал возглас: «А теперь обратный отсчет. Десять, девять....» На здании театра появились цифры в такт голоса ведущей. На счете «один» крикунья заверила, что теперь фестиваль уже точно открыт. Вспыхнули фейервеки. Было красиво. Несколько десятков залпов. Пылающие огоньки снизу, сверху, в разные стороны. Потом все внезапно потухло и стихла музыка.

Очевидец шоу поделился своим впечатлением с корреспондентом КП-Челябинск:

— Здорово, что такое развлечение появилось в Челябинске. Но сделали его не в самом удачном месте: елки закрывают обзор. Происходит столпотворение. Фестиваль света, а непонятные танцевальные шоу снеговиков и фаер-шоу. А еще иногда было не видно текст, который проецировали на здание театра.

Добавим, что шоу будет повторяться каждый день вплоть до 29 декабря. Меняться будут лишь световые сюжеты на здании театра драмы, рассказал сайт "Курс дела".

Световое новогоднее 3d-шоу в Челябинске 25 декабря 2019 года.

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