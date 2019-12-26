«Лишим Нового года»: предпринимательницу штрафанули за продажу челябинцам аптечных настоек
Нерадостная перспектива встретить Новый год в заключении побудила бизнесвумен из Верхнего Уфалея поторопиться с выплатой штрафа. За продажу немаркированного алкоголя и аптечных настоек — в просторечии «фунфыриков» — ей был назначен штраф в 400 тыс. руб.
— Таких «фунфыриков» было изъято более 220 коробок. Емкости с алкоголем она хранила в гараже. При обыске у нее изъяли более 50 литров спиртосодержащей жидкости. На бутылках были наклеены этикетки известных брендов, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
По статье о незаконном предпринимательстве ч. 1 статьи 171 УК РФ при неуплате штрафа ей грозила замена приговора — вплоть до лишения свободы, рассказал сайт "Челябинск Сегодня".
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ИСТОЧНИК KP.RU