Онлайн-сервисы и call-центр Челябинвестбанка будут работать без выходных

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-26T14:58:35+03:00

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Челябинвестбанк поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством! Банк с удовольствием обслужит вас в своих офисах по 31 декабря включительно. Адреса и режим работы подразделений — на сайте. В период новогодних каникул с 1 по 8 января 2020 г., несмотря на то, что офисы будут закрыты, некоторые востребованные сервисы будут доступны для клиентов. А именно:

• денежные переводы с карты на карту на сайте Челябинвестбанка, в мобильном приложении «Манипулятор» и интернет-банке InvestPay;

• платежи, открытие вкладов, заявки на кредит и многое другое в интернет-банке InvestPay на сайте и в мобильном приложении;

• оплата коммунальных, государственных и прочих услуг, штрафов, налогов по системе «Город» на сайте и в мобильном приложении Город74;

• онлайн заявки на сайте на кредиты и банковские карты, заявки на открытие расчетного счета, установку торгового терминала, на кредиты для юридических лиц. Заявки будут обработаны в первые рабочие дни.

В течение каникул без выходных будет работать круглосуточная служба информационной поддержки клиентов Челябинвестбанка, телефон 8 (351) 268-00-88. Call-центр поможет решить вопросы обслуживания банковских карт, денежных переводов и платежей, в том числе, по системе «Город». Офисы Челябинвестбанка начнут работать 9 января 2020 года.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493.

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ИСТОЧНИК KP.RU