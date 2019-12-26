2019-12-26T14:58:35+03:00
Общество

Онлайн-сервисы и call-центр Челябинвестбанка будут работать без выходных

Офисы банка будут работать до 31 декабря включительно
Поделиться:
Изменить размер текста:

Челябинвестбанк поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством! Банк с удовольствием обслужит вас в своих офисах по 31 декабря включительно. Адреса и режим работы подразделений — на сайте. В период новогодних каникул с 1 по 8 января 2020 г., несмотря на то, что офисы будут закрыты, некоторые востребованные сервисы будут доступны для клиентов. А именно:

• денежные переводы с карты на карту на сайте Челябинвестбанка, в мобильном приложении «Манипулятор» и интернет-банке InvestPay;

• платежи, открытие вкладов, заявки на кредит и многое другое в интернет-банке InvestPay на сайте и в мобильном приложении;

• оплата коммунальных, государственных и прочих услуг, штрафов, налогов по системе «Город» на сайте и в мобильном приложении Город74;

• онлайн заявки на сайте на кредиты и банковские карты, заявки на открытие расчетного счета, установку торгового терминала, на кредиты для юридических лиц. Заявки будут обработаны в первые рабочие дни.

В течение каникул без выходных будет работать круглосуточная служба информационной поддержки клиентов Челябинвестбанка, телефон 8 (351) 268-00-88. Call-центр поможет решить вопросы обслуживания банковских карт, денежных переводов и платежей, в том числе, по системе «Город». Офисы Челябинвестбанка начнут работать 9 января 2020 года.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пакуют чемоданы: каков процент челябинцев, готовых переехать
Названы места в Челябинске, где можно запускать фейерверки на Новый год
Памятник египтянину появится в Челябинске
Жительнице Челябинска, которая продавала невинность 13-летней дочки, вынесли приговор
В Челябинской области наблюдается рост заболеваний гепатитом А
Онлайн-сервисы и call-центр Челябинвестбанка будут работать без выходных
«Лишим Нового года»: предпринимательницу штрафанули за продажу челябинцам аптечных настоек
Чиновники в Челябинской области подъели у детей бесплатные подарки, хотя те были с плесенью
Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 — Наивысший уровень качества услуг
Световое шоу разочаровало жителей Челябинска
Семь городов Челябинской области накрыл предновогодний смог
От городского бора в Челябинске отрезали часть, но бор стал больше
Челябинск и пригород свяжет единая транспортная схема
Продавать снюсы детям запретили в Челябинской области
В Челябинске из-за коммунального ЧП пострадали саженцы у органного зала
Три читателя «Комсомолки» бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Чиновников в Челябинске не волнует, где дворовым мальчишкам учиться гонять мяч
Мать наказали за продажу квартиры, купленной на маткапитал в Челябинской области
Повар из Челябинска спит с муравьями
Пенсионерку из Челябинска передумали судить за репост в социальных сетях
Девочка с ДЦП заняла первое место на конкурсе красоты
Названо имя нового уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
В ночь на 31 декабря в Челябинске обещают мороз
Еще один фигурант дела о взятках с участием Евгения Тефтелева остается под стражей
Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках
Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году