2019-12-26T15:21:08+03:00
Происшествия

Жительнице Челябинска, которая продавала невинность 13-летней дочки, вынесли приговор

Ранее осудили ее подельниц
Лидия ПЕСКОВА
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На сделку мать привела девочку в ресторан. Фото: из архива семьи.На сделку мать привела девочку в ресторан. Фото: из архива семьи.
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Год назад в Москве задержали 37-летнюю жительницу Челябинска, которая в одном из ресторанов столицы торговала девственностью своей дочки. Местный богач согласился купить невинность за 1,5 тысячи рублей. Дама даже успела получить деньги. Но отрабатывать их 13-летней девочке не пришлось. Под маской извращенца скрывался оперативник. На этой неделе матери огласили окончательный приговор.

— Мать признана виновной в торговле несовершеннолетним и приговорена к трем годам и к трем месяцам колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Люблинского районного суда.

Ранее аналогичные приговоры получили ее подельницы. Одна из них искала богатого спонсора в столице. Другая сопровождала мать с дочерью в ресторане. Обе женщины пошли на сделку со следствием и получили по три с половиной года колонии.

Мать же девочки свою вину долго не признавала. Первое решение она обжаловала. Тем не менее, дело дошло до суда во второй раз.

Учитывая, что торговка уже провела в СИЗО долгое время, а день в СИЗО засчитывают как 1,5 дня в колонии, сидеть челябинке осталось недолго — около четырех месяцев. Но и их могут «простить», если дама подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ее дочь сегодня живет в Челябинске у родни. В семье также есть младший брат-школьник.

О матери известно, что официально она нигде не работает, мужа у нее нет, как и нет постоянной прописки. Ранее она не судима. Все три подельницы зарабатывали на жизнь, торгуя собственным телом. Впрочем мать девочки представлялась риэлтором и стилистом.

Пыталась продать ребенка.Видео предоставлено МВД РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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