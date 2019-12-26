Названы места в Челябинске, где можно запускать фейерверки на Новый год
Восемь мест в Челябинске согласовали чиновники, с которых можно пускать веселящимся челябинцам салюты и фейерверки. Это три площадки в Центральном районе, по одной в Ленинском, Калининском, Советском, Курчатовском и Тракторозаводском.
На территории Челябинской области действуют 98 общественных площадок для запуска салютов и фейерверков. Прийти туда могу до 11 тысяч человек. ГУ МЧС напоминает, что именно запуск фейерверков приводит к пожарам в новогодние праздники.
В Челябинске:
• Ленинский район — ул. Новороссийская, юго-западнее здания № 97
• Калининский район — ул. Кирова, юго-западнее здания № 78
• Советский район — пляж советского района, тупик Большого переулка
• Центральный район — ТРК «Родник»
• Центральный район — напротив ТРК «Мегаполис»
• Центральный район — проезд Шершневский бор
• Курчатовский район — улица Черкасская, севернее здания № 15
• Тракторозаводский район — южнее СДЮСШОР «Алмаз» по ул. Хохрякова
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