В Челябинске такси вылетело на остановку и снесло светофор

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-26T16:56:41+03:00

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Случилось это примерно в 18:15 на улице Братьев Кашириных. На перекрестке, где расположены остановки «Поселок Бабушкино», таксист разворачивался в сторону центра. По словам водителя, в этот момент на него неслась по встречной полосе иномарка.

— Мне пришлось уходить от неминуемого столкновения. Повернуть полностью на полосу я бы не успел, попал бы под удар, — рассказал водитель такси корреспонденту «КП»-Челябинск».

К счастью, в этот момент на пешеходном переходе не было людей. Хотя в это время там бывает полно народа.

«Лада-Гранта» снесла светофорный столб, на котором висел знак перехода. Светофор лежит, накрытый этим знаком и мигает зеленым цветом.Водитель цел и невредим, но машине требуется серьезный ремонт

На месте происшествия сотрудники ГИБДД установят причину аварии. Здесь нет камер наблюдения, но помочь вычислить виновника происшествия может видеорегистратор.

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ИСТОЧНИК KP.RU