Южноуральские парламентарии приняли несколько новых постановлений

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-26T17:06:42+03:00

Что ждет Челябинскую область в 2020 году

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Сегодня в законодательном собрании Челябинской области приняли сразу несколько значимых документов.

Приняли бюджет на 2020 год. Расходы превысят 200 миллиардов, а вот доходы составят 179 миллиардов рублей. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», разницу рассчитывают покрыть благодаря стабильной экономике и настойчивой работе губернатора на федеральном уровне.

Здание детской хирургии построят точно. В рамках нацпроекта на работы выделено 4,5 миллиарда рублей. Для этого изменят границы территории городского бора. Под строительство корпуса уйдет 4,2 гектара, а взамен добавят 50 гектаров земли и произведут компенсационную высадку деревьев.

Председателя совета благотворительного фонда «Искорка» Евгению Майорову утвердили в должности детского омбудсмена.

— Лучшего уполномоченного по правам ребенка трудно представить. Поздравляем Евгению! — утверждают авторы «Челябушки».

На территории Челябинской области запретили продавать снюс и другую никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним. В планах депутатов — внести поправки, разрешающие штрафовать продавцов за нарушения данного закона.

ИСТОЧНИК KP.RU