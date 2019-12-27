Куда в Челябинске жаловаться на нечищеные дворы

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-27T06:25:52+03:00

Есть претензии и к жителям, которые не убирают машины из дворов даже днем, потому техника не может вычистить территорию. Фото: cheladmin.ru

В городе не могут убрать последствия снегопада недельной давности

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У челябинцев много претензий к организации уборки снега. Семь дней назад город накрыла метель: за два дна впала трехнедельная норма осадков. Но город до сих пор завален сугробами.

Подрядчик по уборке дорог, «Южуралмост», до сих пор не вычистил крайние полосы на дорогах. Например, на перекрестке Университетской набережной и ул. Молодогвардейцев.

Завалены снегом внутриквартальные проезды, тротуары. Чрезвычайно сложно идти вдоль зданий сетевых супермаркетов: подходы к магазинам заполнены перемолотой колесам автомобилей снежной «кашей».

Накануне дворы в Калининском и Центральном районах объехал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он заявил, что в адрес управляющих компаний, плохо справляющихся с уборкой, уйдут требования немедленно исправить ситуацию. Иначе Государственная жилинспекцию привлечет к ответственности нарушителей.

А горожан просят днем убирать машины из дворов, чтобы могла работать коммунальная техника.

А это - пешеходный переход на перекрестке ул. Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Как пройти бабушке или маме с коляской?Фото: Инна КУМЕЙКО

Челябинцы могут оставлять жалобы на некачественную уборку дворов по круглосуточному телефону диспетчерской УЖКХ (351) 263-21-21.

В официальном аккаунте мэрии в «ВКонтакте» есть ветка для обсуждения, где тоже можно оставлять жалобы по уборке с конкретными адресами. Приветствуются фотофакты!

ИСТОЧНИК KP.RU