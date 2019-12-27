Упала и не смогла встать: девочка травмировалась на обледенелом крыльце в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-27T07:01:09+03:00

Но никто не захотел за это отвечать

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в самом центре города Златоуста Челябинской области. Крыльцо между спортшколой «Уралочка» и магазином «Спар» обледенело. 11-летняя девочка подскользнулась и упала.

— Она упала на спину и встать сама не смогла. Подняли и под руки отвели в «Уралочку». Там нам заявили, что лестница им не принадлежит. В «Спаре» сказали тоже самое. Дети и взрослые травмируются в самом центре города! — возмутился в группе «ЧП ДТП Златоуст» местный житель Александр Хурматулин.

— Мы там тоже еле поднялись. Ходили в бассейн с внуком. По ступенькам кататься можно, — добавила в комментариях Светлана Рязанова.

Официальный представитель Администрации Златоустовского городского округа Юлия Прокопьева сообщила, что передала информацию специалистам, и меры обязательно будут приняты.

Упавшая девочка сейчас в порядке, серьезных травм нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если у вас есть запись этого ДТП, сообщите нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU