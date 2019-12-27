2019-12-27T07:01:09+03:00
Общество

Упала и не смогла встать: девочка травмировалась на обледенелом крыльце в Челябинской области

Но никто не захотел за это отвечать
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Осторожно: гололед! Фото из архива КП.Осторожно: гололед! Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в самом центре города Златоуста Челябинской области. Крыльцо между спортшколой «Уралочка» и магазином «Спар» обледенело. 11-летняя девочка подскользнулась и упала.

— Она упала на спину и встать сама не смогла. Подняли и под руки отвели в «Уралочку». Там нам заявили, что лестница им не принадлежит. В «Спаре» сказали тоже самое. Дети и взрослые травмируются в самом центре города! — возмутился в группе «ЧП ДТП Златоуст» местный житель Александр Хурматулин.

— Мы там тоже еле поднялись. Ходили в бассейн с внуком. По ступенькам кататься можно, — добавила в комментариях Светлана Рязанова.

Официальный представитель Администрации Златоустовского городского округа Юлия Прокопьева сообщила, что передала информацию специалистам, и меры обязательно будут приняты.

Упавшая девочка сейчас в порядке, серьезных травм нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если у вас есть запись этого ДТП, сообщите нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Челябинска открылся новый детский сад
Упала и не смогла встать: девочка травмировалась на обледенелом крыльце в Челябинской области
Гирлянда на балконе напугала жителя Челябинской области
Куда в Челябинске жаловаться на нечищеные дворы
Житель Челябинской области разбил окно соседа, выбрасывая диван с балкона
Южноуральские парламентарии приняли несколько новых постановлений
В Челябинске такси вылетело на остановку и снесло светофор
PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ
Пакуют чемоданы: каков процент челябинцев, готовых переехать
Названы места в Челябинске, где можно запускать фейерверки на Новый год
Памятник египтянину появится в Челябинске
Жительнице Челябинска, которая продавала невинность 13-летней дочки, вынесли приговор
В Челябинской области наблюдается рост заболеваний гепатитом А
Онлайн-сервисы и call-центр Челябинвестбанка будут работать без выходных