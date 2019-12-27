На окраине Челябинска открылся новый детский сад

СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-27T07:06:15+03:00

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От полутора до семи — в новый детсад на ул. Хариса Юсупова, 76 ходят и совсем маленькие детишки. Здесь интереснее, чем дома: научат рисовать песком, познакомят с музыкальными пьесами, научат стишкам и песенкам.

Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в садике и сообщила, что на следующий год в «Парковом» откроется еще один сад. Но в идеале нужен и третий: тогда дефицита мест в микрорайоне не будет. Градостроительные ошибки, заложенные много лет назад при проектировании «Паркового», когда строили только жилые высотки, приходится исправлять сейчас, возводя сады и школы.

Кстати, сейчас в очереди в садик значится около 24 тыс детей. В уходящем году в Челябинске создано около 1,9тыс мест.

— Этот год стал одним из лучших: построено пять садов, выкуплено три здания и три помещения на первых этажах домов. Надеюсь, в 2020-м мы эти темпы не потеряем. Построим четыре детских сада в «Академ Риверсайде», «Парковом» и «Парковом-2» и выкупим три здания в Советском, Ленинском и Тракторозаводском районах, — подчеркнула Наталья Котова.

Мэр Челябинска Наталья Котова и Дед Мороз. Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU