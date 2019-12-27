2019-12-27T08:44:21+03:00
Общество

В Челябинске в центре открывается бесплатный каток

Коньками дружно резать лед можно с сегодняшнего дня рядом с Публичной библиотекой
Ольга АНТОНОВА
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Тренер Юрий Чехлатый залил для горожан лед у публички. Фото: группа "Челябинская областная универсальная научная библиотека" facebook.comТренер Юрий Чехлатый залил для горожан лед у публички. Фото: группа "Челябинская областная универсальная научная библиотека" facebook.com
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В пятницу, 27 декабря, в Литературном скверике у публички открывается каток. Лед для горожан бесплатный, зашнуровать коньки можно на лавочке в скверике. Подготовил каток тренер МБУ «Спортивный город», председатель физкультурно-спортивной общественной организации «Физорг» Юрий Чехлатый.

Сегодня на новом льду мастер-класс проведет хоккейная команда ЮУрГУ «Политехник». Спортивная школа олимпийского резерва «Тодес» покажет выступления самых маленьких фигуристов.

Правда, диссонирует с праздничным настроением замороженный недострой гостиницы Артура Никитина по ул. Васенко напротив катка. Смотреть придется на страшные бетонные перекрытия. Ни огонька, ни зеленой еловой веточки… Суровые челябинские праздники.

В публичной библиотеке заверяют: летом в скверике все зазеленеет и расцветет. На газонах посеют траву, высадят новые деревья и цветы. Пространство катка станет спортивной площадкой для тренировок и воркаута, появятся беседки и детская игровая площадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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