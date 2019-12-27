2019-12-27T10:36:44+03:00
Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд руб

Это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.
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ВТБ намерен продолжать работу по формированию полноценного национального рынка ипотечных ценных бумагВТБ намерен продолжать работу по формированию полноценного национального рынка ипотечных ценных бумаг
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ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 96,608 млрд руб. с погашением 7 мая 2050 г. Это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.

Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ, прокомментировал сделку: «Ипотека для ВТБ – стратегически важное направление розничного кредитования. Чтобы повысить доступность кредитов для населения мы активно способствуем развитию института секьюритизации в России. С 2017 года ВТБ реализовал уже пять выпусков однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ, с новой сделкой их объем достиг 387,7 млрд рублей – для национального рынка секьюритизации это беспрецедентные результаты».

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Наши совместные с ДОМ.РФ усилия, направленные на становление и развитие вторичного ипотечного рынка в России, приносят результаты. Мы уже видим появление устойчивого спроса на ипотечные облигации со стороны рыночных инвесторов. ВТБ намерен продолжать работу по формированию полноценного национального рынка ипотечных ценных бумаг, что будет содействовать повышению доступности жилищных кредитов для населения».

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