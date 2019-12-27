2019-12-27T09:09:58+03:00
Общество

В Челябинской области зоозащитники устроили разборку с поножовщиной

Полиция изучает кадры записи камер видеонаблюдения
Ольга АНТОНОВА
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В Миассе из-за бродячих собак случилась поножовщина.В Миассе из-за бродячих собак случилась поножовщина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Миассе произошло столкновение между воинственно настроенными зоозащитниками и их оппонентами. Прелюдией к стычке стал спор о стаях бродячих собак, оккупировавших городок. Спорщики не смогли придти к одному мнению по судьбе животных. Дело закончилось поножовщиной.

ЧП случилось 25 декабря. К дому № 20 на проспекте Октября нетрезвые зоозащитники явились «на стрелку», «забитую» в соцсетях, с ножом и перцовым баллончиком. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки и нож.

По факту стычки полицейские Миасса проводят проверку. Есть запись с камер видеонаблюдения: на кадрах — момент стычки. Нападавшие зоозащитники распыляли газ, пырнули оппонента и убежали с места происшествия. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

Кстати, в городах Челябинской области появятся приюты для бездомных животных, их финансировать содержание будет региональный минсельхоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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