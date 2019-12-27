В Челябинской области мужчина подделал документы, чтобы не платить бывшей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-27T09:31:33+03:00

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Развод — это тяжелые эмоции и нелегкие материальные споры. В Троицке расставшиеся супруги делили нажитое в браке имущество. Но все не могли поставить точку. Камнем преткновения, как сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области, стал автомобиль — минивен Honda Odyssey. Бывший глава семьи все пытался увильнуть от погашения долга по сумме, определенной судом. Он заявлял, что решение суда несправедливое, что рассчитаться с бывшей женой он не может: денег нет.

Но судебные приставы эмоциям не вняли: применили к разведенному меры принудительного исполнения: взыскали исполнительский сбор, ограничили права на выезд из страны, ограничили права регистрационных действий с автомобилем Honda Odyssey.

Но троичанин долга не погасил. Тогда ему направили требование о предоставление автомобиля для ареста. В ответ он предоставил сомнительные документы со смазанной печатью о якобы аренде автомобиля. Бумагам приставы не поверили и предупредили о проверке их подлинности. И тут же поведение мужчины поменялось: все долги он тут же погасил.

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ИСТОЧНИК KP.RU