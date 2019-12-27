2019-12-27T09:56:26+03:00
Общество

Как в Челябинске будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

«Комсомолка» узнала, как придется добираться горожанам до места назначения
Ольга АНТОНОВА
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Гуси-лебеди взлетают в небеса!Гуси-лебеди взлетают в небеса!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Обычно на последний день уходящего года выпадает масса дел: закупить продукты к новогоднему столу, поздравить близких и знакомых, посетить маникюршу и парикмахера. Да и после 22.00 у многих является желание погулять в парках, отметить Новый Год на площади Революции. Тем более, в центре города вырос сказочный ледовый городок. Его, напомним, открыла глава города Наталья Котова и даже скатилась с самой большой горки.

И погода будет располагать к прогулкам: прогноз заявляет о -11 градусах в ночь на 1 января. В первый день 2020 года ожидается всего -1.

В Управлении транспорта пояснили, что в 31 декабря общественный транспорт работает по расписанию буднего дня. То есть, после полуночи придется добираться до места назначения или на собственном авто, или пешком, или на такси.

Мэр Челябинска Наталья Котова лихо скатилась с самой большой горки. Фото: cheladmin.ru

Мэр Челябинска Наталья Котова лихо скатилась с самой большой горки. Фото: cheladmin.ru

Кстати, в новогодние каникулы общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Расписание смотреть на сайте marsruty.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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