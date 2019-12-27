«Трактор» сыграет матч с московским «Спартаком» в ретроформе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-27T09:56:57+03:00

В день игры, 27 декабря, клуб вместе с болельщиками отпразднует день рождение

Изменить размер текста: A A

В уходящем году черно-белым предстоит сыграть еще два домашних матча. Сегодня, 27 декабря «Трактор» сразится со «Спартаком» (начало в 19.00). Матч будет не совсем обычным. Дело в том, что в эту пятницу клуб отмечает 72-й день рождения. К этой дате клуб презентовал эффектное видео.

Перед началом и в перерывах матча для болельщиков устроят праздничную, развлекательную программу с лазерным шоу, каскадерскими трюками, призами и подарками. А сами игроки выйдут на лед в ретроформе. В пресс-службе «Трактора» рассказали, что стиль игровых маек заимствован из сезона 1987/1988. Особенность формы в цветах черно-белого камуфляжа. Такая концепция также связана с двумя событиями — 100-летием отечественной танковой промышленности и предстоящим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В военный антураж окрасилась и сама площадка около ледовой арены «Трактор». Около стадиона красуются два танка Т-34 и самоходная установка ИС-3, привезенные с Челябинского тракторного завода.

Напомним, 30 декабря «Трактор» проведет еще один домашний матч. Соперник — омский «Авангард». Начало в 19:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU