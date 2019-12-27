2019-12-27T10:28:39+03:00
Общество

В Челябинске отменен аукцион по уборке улиц в 2020 году

Антимонопольная служба сочла недопустимым объединение в один лот всей территории города
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская "дорожная каша" так же знаменита как "тефлетевы кучи" по обочинам дорог.Челябинская "дорожная каша" так же знаменита как "тефлетевы кучи" по обочинам дорог.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Трехгодичный контракт на уборку улиц Челябинска у АО «Южуралмост» заканчивается 31 декабря. Планировалось, что с нового года обслуживанием улично-дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, тротуары, остановки, займутся новые подрядчики.

Однако, специалисты федеральной антимонопольной службы обнаружили нарушения в аукционе по выбору подрядчика стоимостью более 3 млрд руб.

И это несмотря на то, что победитель аукциона определился — АО «Объединение «Ингеоком». В Челябинске эта фирма строила метро. В новом аукционе «Ингеоком» стал единственным участником.

Рассмотрев итоги аукциона, ФАС указал на необоснованность объединения в один лот работы по содержанию дорог на всей площади миллионного города. Нарушение нужно устранить, прием заявок продлить на 15 дней. Антимонопольщики потребовали устранить нарушения, а прием заявок продлить на 15 дней.

В мэрии аукцион отменили. Торги назначены на 13 января.

Скорее всего, в январе город будут убирать подрядчики по прямым договорам с администрацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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