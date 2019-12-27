Многодетная мать скончалась после нападения супруга в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-27T11:16:00+03:00

На время следствия мужчину возьмут под сражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Сатке родной отец оставил без матери троих детей. Мужчина напал на собственную супругу во время пьяной ссоры.

— Тело женщины с многочисленными колото-резанными ранами нашли в старой части Сатки около трех часов дня. По подозрению в совершении преступления задержан супруг убитой, в настоящее время с его участием проводятся следственные действия, — рассказал руководитель следственного отдела города Сатка Геннадий Соловьев.

По предварительной версии, супруги поссорились из-за того, что мужчина пришел домой пьяным. Тогда он взял в руки нож и нанес супруге не менее десяти ударов. Бил по лицу и по телу. От полученных ран многодетная мать скончалась на месте.

На время следствия мужчину хотят взять под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU