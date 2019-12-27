В Челябинском микрорайоне Парковый стартовало заселение нового дома от КЖСИ

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-27T11:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В 50-ом микрорайоне Паркового в Челябинске застройщик ЮУ КЖСИ сдал новый дом по улице Александра Шмакова, 17-А. Первые новоселы уже получают ключи и готовятся отпраздновать переезд одновременно с Новым годом. Новостройка расположилась в экологически чистом месте, в шаговой доступности от детского сада и филиала городской поликлиники №5. По соседству строится новый образовательный центр на 1500 школьников.

— В готовых квартирах мы выполнили полную чистовую отделку. В нее входят обои, натяжные потолки, линолеум, вся необходимая сантехника, приборы учета, межкомнатные двери и полное остекление лоджий, — рассказывает руководитель отдела продаж ЮУ КЖСИ Вероника Новоселецкая. — В зонах кухни на окнах установлены специальные клапаны вентиляции для комфортного микроклимата. А створки стекол оборудованы замками и не позволяют маленьким детям бесконтрольно открывать окно.

В ЮУ КЖСИ уточнили, что, несмотря на досрочный ввод в эксплуатацию, готовые квартиры в новом доме продаются по старым ценам. Так, однокомнатную квартиру площадью 35 кв. метров можно приобрести по цене от 1 420 000 рублей. Ипотечную программу на новые квартиры застройщик подбирает прямо в офисе в режиме «одного окна».

Выбрать готовые квартиры по старой цене можно на сайте микрорайона.

Телефон отдела продаж: +7 (351) 245 60 60.

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ», проектные декларации на сайте www.ipoteka-74.ru. Не является публичной офертой.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU