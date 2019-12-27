Смертельное ДТП: фура из Челябинска протаранила минивэн в Иркутской области
Утром, 27 декабря, на трассе в Шелеховском районе Иркутской области произошла страшная авария. Большегруз протаранил микроавтобус Toyota Hiace. Столкновение двух машин случилось в 7.45 на 33 километре трассы Р-258 «Байкал».
У фуры Freightliner из Челябинска отказали тормоза.
— За рулем большегруза находился 56-летний челябинец. Он не справился с управлением автомобилем после того, как у фуры отказали тормоза, — сказали в ГУ МВД РФ по Иркутской области.
От сильного удара микроавтобус выкинуло с дороги на обочину. Кабина фуры тоже смята и оказалась в кювете. Четыре человека, которые находились в минивэне, получили травмы. Еще один — погиб.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, рассказал сайт "Челябинск Сегодня".
Смертельное дтп Шелеховский район Иркутской области. Фура из Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU