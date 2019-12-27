Вторичное жилье в Челябинске упало в цене

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-27T12:47:57+03:00

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В 2019 году в России жилье на вторичном рынке дорожало, в целом на 5,3%, в Челябинской области стоимость его, наоборот, снизилась.

Цены в 79 регионах изучили в 2019 году эксперты портала Domofond.ru. Оказалось, что жилье с января к декабрю подорожало в 64 регионах. В среднем цена увеличилась на 5,3 %. Лидер — Москва, там цена выросла на 12,9 %, до 249,8 тыс. рублей, затем следует Республика Саха (Якутия) и Иркутская область.

Челябинская область попала в число 15 регионов, где цены на вторичном рынке снизились. На Южном Урале — на 0,4 %. Максимальное падение произошло в Республике Коми: на 4,7 %, до 48 670 рублей.

Касаемо нового жилья, то оно дорожало сильнее. В крупных российских городах стоимость увеличилась в среднем на 10 %.

Колебание цен на вторичном рынке в российских регионах зависит от стоимости ипотеки и подорожании новостроек, приводит мнение экспертов «Южноуральская панорама».

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ИСТОЧНИК KP.RU