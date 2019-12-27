2019-12-27T13:21:55+03:00
Общество

В Челябинске отменили установку шумозащитных экранов в поселке Градский Прииск

Местные жители собирали подписи протеста, требуя не лишать их солнечного света
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцы не хотят жить за заборами. Фото: соцсети.Челябинцы не хотят жить за заборами. Фото: соцсети.
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Спорный проект монтажа шумозащитных экранов вдоль городских улиц буксует в Челябинске. Горожане массово подписывают требования к мэрии по отмене планов. Так, жители улицы Комарова добились отмены монтажа. Они заявляли, что власти хотят спрятать за трехметровыми секциями их неприглядные домишки, лишив людей солнечного света.

С иронией горожане отнеслись к монтажу экранов на улице Мастеровой вдоль Успенского кладбища: покойникам, видимо, не хватает тишины.

Активно возражали против заборов жители поселка Градский прииск, точнее, Новоградского проспекта, тоже собирали подписи в адрес руководства города. Особенность улицы в том, что на ней вперемешку стоят жилые дома, шиномонтажки, офисные здания. Этот «винегрет» и хотели закрыть от глаз гостей города власти.

Местные заявляют, что публичных слушаний по монтажу забора не было.

Выяснилось, собственники офисных зданий готовы благоустроить обочины дороги, высадив за свой счет деревья и кустарник. Теперь жители ждут, когда демонтируют опоры, вбитые в землю для установки экранов 25 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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