2019-12-27T14:00:07+03:00
Общество

Детей в Челябинске будут психологически разгружать в детсадах

Специальная комната появится в дошкольном учреждении «Паркового»
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: cheladmin.ruФото: cheladmin.ru
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В Челябинске места в детском саду ждут 24 тысячи ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году открыто 1900 дошкольных мест, но пока это не решает проблему.

— В Челябинске появилось пять детских садов, выкуплено еще три здания и три помещения на первых этажах жилых домов. В 2020 году четыре детсада в микрорайонах «Академ Риверсайд», «Парковый» и «Парковый 2», три здания в других районах, — рассказала Наталья Котова, мэр Челябинска.

К радости родителей, в микрорайоне «Парковый» открылся новый детсад. Детский сад рассчитан на 150 мест и восемь групп, две из которых будут ясельными и примут детей в возрасте до трех лет. В нем есть все необходимое для малышей, и даже появится комната психологической разгрузки. Для нее уже куплено оборудование для рисования песком.

Фото: cheladmin.ru

Фото: cheladmin.ru

Также есть большой зал для занятий музыкой и танцами, театральных постановок. Есть спортивный зал, оборудовано современное футбольное поле с искусственным покрытием и мягкая беговая дорожка. Планируется организовать занятия по легоконструированию, игре в шашки и шахматы.

— Получился очень красивый, современный, полностью оснащенный детский сад, — отметила Котова.

Мэр добавила, что территории будущих жилых микрорайонов должны застраиваться комплексно, и ряд строительных компаний уже готовы возводить социальные на тех земельных участках, где планируют строить новые многоквартирные дома, приводит слова Котовой сайт Polit74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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