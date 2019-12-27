2019-12-27T14:06:02+03:00
Общество

В Челябинске родителей пугают Дедом Морозом с мешком снюсов

Сообщения-страшилки распространяются по чатам мам и пап школьников
Ольга АНТОНОВА
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Вот так якобы выглядят конфеты с запрещенным снюсом. Фото: соцсети.Вот так якобы выглядят конфеты с запрещенным снюсом. Фото: соцсети.
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На самое доброе и волшебное покусились — на Деда Мороза. Сообщение-страшилка бродит по родительским чатам: «По городу ходят неизвестные в костюмах Деда Мороза и угощают детей. Пусть ни у кого не берут конфеты. Это новая упаковка снюса, просьба донести это до детей и их родителей», — предупреждает неизвестный автор рассылки. Перепуганные родители репостят новость.

В полиции заявляют, что новость фейковая. Но профилактики ради просят предупредить детей не общаться с незнакомцами. Даже в костюмах Деда Мороза.

Тем временем, челябинские полицейские отправились по точкам продаж табачной продукции. Накануне депутаты Законодательного Собрания Челябинской области запретили продажу никотиносодержащих некурительных смесей несовершеннолетним.

Проверка в ТРК принесла плоды. Дважды снюсы пытались продать детям. Потому в точках продажи табака полицейские изъяли 148 упаковок никотиносожержащих смесей. Торговцам грозит штраф — от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — от двадцати до тридцати тысяч.

Рейды полиции продолжатся.

В ТРК Челябинска полиция проверяла точки торговли табаком. Фото: cheladmin.ru

В ТРК Челябинска полиция проверяла точки торговли табаком. Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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