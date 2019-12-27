2019-12-27T16:11:05+03:00
Общество

«Приставили нож и забрали все ценное»: 14-летний подросток в Челябинске пострадал от сверстников

Инцидентом с малолетними занимается городская полиция
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Павел КЛОКОВ
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Малолетние преступники работают в популярных местах досуга. Подсаживаются к сверстникам, и под угрозой расправы отбирают все ценные вещи.

Родитель пострадавшего мальчика рассказал об этом в родительском чате в Facebook.

Ватага подростков промышляет в торгово-развлекательных центрах Челябинска и местах общепита. Совсем недавно его 14-летний сын пострадал от такой «банды». В торговом комплексе на футкорте к нему с разных сторон подсели сверстники и, угрожая ножом, отобрали все ценное.

Другой родитель, папа одноклассницы пострадавшего, поймал вымогателей и отвез их в полицию. Однако позже пацанов отпустили. А на следующий день их снова видели в том же месте.

В пресс-службе ГУ МВД по городу Челябинску сообщили, что данный факт проверяется, рассказал «Курс дела».

— В полиции «Центральный» обращение не зарегистрировано, проверяются другие отделы полиции, — ответили полицейском главке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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