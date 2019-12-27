В Челябинске иномарка пробила забор у дороги и влетела в елочный базар
В пятницу, 27 декабря, на улице Братьев Кашириных у магазина SPAR, иномарка протаранила барьерное ограждение и влетела в точку продажи елок.
Пострадавших нет, но дорогая легковушка порядком пострадала.
Тем временем, полицейские в Челябинске поверяют легальности работы елочных базаров — это поручение главы города Натальи Котовой.
Проверяют и так называемые треугольники видимости на официальных торговых точках. При повороте водитель должен видеть дорогу и пешеходов, а не елки. Напомним, в Челябинске легально работают 85 елочных базаров.
Часто у торговцев нет разрешения на продажу елок; бывает, торгуют без регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Нарушителям грозит штраф: для граждан — от одной тыс до пяти тыс руб; для должностных лиц — от десяти тыс до двадцати тыс руб; для юрлиц — от 20 до 100 тыс тыс руб.
Машина пробила барьерное ограждение. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU