2019-12-27T15:09:19+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка пробила забор у дороги и влетела в елочный базар

Разбитая дорогая машина попала в объективы мобильников
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Легковушка влетела в елочный базар. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.comЛегковушка влетела в елочный базар. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 декабря, на улице Братьев Кашириных у магазина SPAR, иномарка протаранила барьерное ограждение и влетела в точку продажи елок.

Пострадавших нет, но дорогая легковушка порядком пострадала.

Тем временем, полицейские в Челябинске поверяют легальности работы елочных базаров — это поручение главы города Натальи Котовой.

Проверяют и так называемые треугольники видимости на официальных торговых точках. При повороте водитель должен видеть дорогу и пешеходов, а не елки. Напомним, в Челябинске легально работают 85 елочных базаров.

Часто у торговцев нет разрешения на продажу елок; бывает, торгуют без регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Нарушителям грозит штраф: для граждан — от одной тыс до пяти тыс руб; для должностных лиц — от десяти тыс до двадцати тыс руб; для юрлиц — от 20 до 100 тыс тыс руб.

Машина пробила барьерное ограждение. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.com

Машина пробила барьерное ограждение. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски 15-летней школьницы
Очередной новый трамвай сломался под окнами губернатора Челябинской области
«Трактор» обменял Алексея Кручинина на двух игроков из ВХЛ
В Челябинске иномарка пробила забор у дороги и влетела в елочный базар
«Приставили нож и забрали все ценное»: 14-летний подросток в Челябинске пострадал от сверстников
В Челябинске родителей пугают Дедом Морозом с мешком снюсов
Детей в Челябинске будут психологически разгружать в детсадах
В Челябинске отменили установку шумозащитных экранов в поселке Градский Прииск
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал причину взрыва дома в Магнитогорске
Вторичное жилье в Челябинске упало в цене
Смертельное ДТП: фура из Челябинска протаранила минивэн в Иркутской области
В Челябинском микрорайоне Парковый стартовало заселение нового дома от КЖСИ
Многодетная мать скончалась после нападения супруга в Челябинской области
Скандал в челябинской школе: «Пока не заплатишь, елки не будет»
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд руб
В Челябинске отменен аукцион по уборке улиц в 2020 году