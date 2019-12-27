2019-12-27T15:09:27+03:00
Спорт

«Трактор» обменял Алексея Кручинина на двух игроков из ВХЛ

В команду пришли два молодых хоккеиста из системы клуба «Салават Юлаев»
Алексей МИКУШИН
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Оба форварда в 2016 году были задрафтованы клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Фото: ХК «Трактор»Оба форварда в 2016 году были задрафтованы клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Фото: ХК «Трактор»
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Слухи об интересах Уфы к форварду черно-белых появились еще неделю-другую назад. И вот тайное стало явным. «Трактор» отдал Алексея Кручинина в «Салават Юлаев». Взамен в стан «медведей» приехали Владимир Бобылев и Николай Чебыкин. Оба нападающие, и тому и другом по 22 года. Габаритные — Чебыкин 193 см, Бобылев — 190. Форварды из систему клуба «Салават Юлаев», но этот сезон проводят в фарм-клубе Уфы нефтекамском «Торосе» (ВХЛ). В своей команде были на хорошем счету. Бобылев в 36 матчах он набрал 19 (11+8) очков, Чебыкин в 31 матче отметился (5+12) очками. Игроки успели поиграть и в основном составе уфимского «Салавата Юлаева».

Оба форварда в 2016 году были задрафтованы клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Форвард Алексей Кручинин, которого в начале сезона в «Тракторе» рассматривали, как лидера и забивного бомбардира, в 31 матче отметился лишь тремя голами и семью результативными передачами.

Напомним, сегодня, 27 декабря «Трактор» в Челябинске сыграет с московским «Спартаком» и шоу-программой отметит 72 года со дня основания клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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