2019-12-27T16:14:54+03:00
Общество

Завершены поиски 15-летней школьницы

Девочку искали больше суток
Андрей Москвичев
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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15-летнюю школьницу, которая пропала 26 декабря, нашли в Копейске. Информацию подтвердили в пресс-службе отдела МВД по Копейску.

— Девочку нашли. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьницу не могли найти больше суток. 26 декабря она сказала своим родителям, что отправляется в Полетаево, после чего больше не выходила с ними на связь. Сейчас девочка находится в городском отделе полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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