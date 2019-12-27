Завершены поиски 15-летней школьницы
15-летнюю школьницу, которая пропала 26 декабря, нашли в Копейске. Информацию подтвердили в пресс-службе отдела МВД по Копейску.
— Девочку нашли. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьницу не могли найти больше суток. 26 декабря она сказала своим родителям, что отправляется в Полетаево, после чего больше не выходила с ними на связь. Сейчас девочка находится в городском отделе полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU