2019-12-27T16:49:36+03:00
Общество

Вывоз мусора в Челябинской области подорожает после Нового года

Сейчас средняя стоимость в регионе составляет почти 68 рублей
Андрей Москвичев
Поделиться:
Самый дорогой вывоз мусора в Карабаше - почти 100 рублейСамый дорогой вывоз мусора в Карабаше - почти 100 рублейФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

С Нового года в Челябинской области вырастет стоимость вывоза мусора для жителей многоквартирных домов. Регоператор «Центр коммунального сервиса» сообщил, что цена вырастет на 17 процентов.

Средняя стоимость вывоза в 2020 составит 81 рубль 84 копейки на одного жителя и 91 рубль в Карабашском кластере. Рост вызван увеличением количества площадок с контейнерами, расширением штата сотрудников и автопарка, а также инфляцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело обвиняемого в мусорном коллапсе в Челябинске снова рассмотрят. Экс-директору «ГорЭкоЦентра» может грозить штраф в полмиллиона рублей. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay
Против директора мединформцентра Челябинска возбудили уголовное дело
На Кировке появился свето-музыкальный тоннель
Три пенсионерки Челябинской области организовали незаконное производство водки
Вывоз мусора в Челябинской области подорожает после Нового года
Завершены поиски 15-летней школьницы
Очередной новый трамвай сломался под окнами губернатора Челябинской области
«Трактор» обменял Алексея Кручинина на двух игроков из ВХЛ
В Челябинске иномарка пробила забор у дороги и влетела в елочный базар
«Приставили нож и забрали все ценное»: 14-летний подросток в Челябинске пострадал от сверстников
В Челябинске родителей пугают Дедом Морозом с мешком снюсов
В Челябинске появился детский сад с комнатой психологической разгрузки
В Челябинске отменили установку шумозащитных экранов в поселке Градский Прииск
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал причину взрыва дома в Магнитогорске
Вторичное жилье в Челябинске упало в цене
Смертельное ДТП: фура из Челябинска протаранила минивэн в Иркутской области
В Челябинском микрорайоне Парковый стартовало заселение нового дома от КЖСИ
Многодетная мать скончалась после нападения супруга в Челябинской области
Скандал в челябинской школе: «Пока не заплатишь, елки не будет»
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд руб
В Челябинске отменен аукцион по уборке улиц в 2020 году