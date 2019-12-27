Вывоз мусора в Челябинской области подорожает после Нового года

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-27T16:49:36+03:00

Сейчас средняя стоимость в регионе составляет почти 68 рублей

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С Нового года в Челябинской области вырастет стоимость вывоза мусора для жителей многоквартирных домов. Регоператор «Центр коммунального сервиса» сообщил, что цена вырастет на 17 процентов.

Средняя стоимость вывоза в 2020 составит 81 рубль 84 копейки на одного жителя и 91 рубль в Карабашском кластере. Рост вызван увеличением количества площадок с контейнерами, расширением штата сотрудников и автопарка, а также инфляцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU