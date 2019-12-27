2019-12-27T17:41:03+03:00
Происшествия

Три пенсионерки Челябинской области организовали незаконное производство водки

Общая стоимость всех созданных бутылок превышает 25 миллионов рублей
Андрей Москвичев
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Одна из женщин ответственна за ликвидацию заводаОдна из женщин ответственна за ликвидацию заводаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Три пенсионерки из Верхнеуральска смогли организовать производство немаркированной водки. Для этого пользовались оборудованием по приготовлению напитков на ликвидированном заводе.

По информации региональной прокуратуры, одна из женщин, имевшая служебный пропуск, начала производить водку вместе с местными жителями и двумя подельницами. С ноября 2017 по март 2018 года им удалось сделать около 40 тысяч бутылок алкоголя, однако дальнейшим планам в виде создания еще 90 тысяч напитков помещали сотрудники полиции.

— Указанными преступными действиями также причинен ущерб правообладателю ООО «Белуга Маркет» в сумме около 540 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В уголовном деле они обвинены по трем статьям: незаконном производстве алкоголя, использовании чужого товарного знака и подделки сертифицированных марок. Женщинам может грозить срок до шести лет лишения свободы. Сейчас дело передано в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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