2019-12-27T18:14:56+03:00
Общество

На Кировке появился свето-музыкальный тоннель

Иллюминация будет работать ежедневно с семи до десяти вечера
Андрей Москвичев
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На Кировке появился свето-музыкальный тоннельНа Кировке появился свето-музыкальный тоннельФото: Андрей АБРАМОВ
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На главной пешеходной улице Челябинска начал свою работу тоннель, который будет радовать жителей и гостей города светом и музыкой. По признанию мэра Натальи Котовой, идею подсмотрели в Санкт-Петербурге.

— Отзывы от петербуржцев были весьма хорошими, поэтому мы решили украсить нашу Кировку, чтобы жители могли прийти и послушать музыку. Скоро также будут шары, которые будут предавать больше красок этому тоннелю, — рассказала глава города.

Кроме того, Наталья Котова заверила, что иллюминация не будет нарушать покой местных жителей, так как время работы подсветки строго фиксировано.

— Примерно каждые полчаса у нас будет включаться музыка и можно будет приходить, гулять и играть на Кировке. Она будет работать с 19:00 до 22:00, — добавила мэр.

По словам городских властей, световой тоннель является одним из проектов по увеличению освещения в Челябинске. Здесь он простоит до весны, так как аппаратура не переносит дождей. Кроме того, ближе к проведению мероприятий саммитов ШОС и БРИКС планируется небольшой ремонт самой Кировки: будут заменены скамейки и урны, а также высажены несколько деревьев.

Кировка.Видео: Владимир Сафонов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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