В Челябинской области женщина нашла потерявшегося ребенка

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-28T06:28:04+03:00

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Жительница Магнитогорска Надежда Беляева нашла потерявшегося школьника. Девятилетний мальчик пропал в понедельник, 22 декабря. После занятий в школе он не вернулся домой. Родители сообщили о пропаже в полицию и поисковый отряд «Легион СПАС».

Надежда Беляева ночью в 3.20 ехала по трассе и увидела школьников. В такое недетское время они шли вдоль обочины. У одного из мальчишек был рюкзак, а в руках — сумка со второй обувью.

— Как только я увидела детей, я сразу проверила социальные сети, не ищут ли их. Информация о том, что пропал 9-летний мальчик, была в группе «Легион СПАС», — рассказывает Надежда. — Я тут же остановила детей и начала выяснять, что они делают на улице в такое время и еще зимой.

Надежда сама воспитывает четверых детей. За неравнодушие она была отмечена грамотой, рассказал сайт Hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU