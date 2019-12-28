В Челябинске мать пришла на почту за… цифровой приставкой для ТВ
В Челябинске осенью завершился переход с аналогового на цифровое телевидение. "Комсомолка" проводила опрос жителей города, работают ли у них приемники ТВ. Тогда вопросов не возникло. Но оказалось, что в детских больницах проблема сохраняется.
Накануне Нового года корреспондент КП-Челябинск стал свидетелем такой истории.
Челябинск. Раннее утро. Почтовое отделение. Мама просит продать цифровую приставку. Вся очередь тихо начинает хихикать. Почтальон идет в подсобку, долго там ищет коробочку. Приносит.
И приговаривает:
— Я уже думала, их никто не купит, — обращается она к женщине.
Покупательница объясняет:
— Ребенок попал в больницу. Телевизор не работает — нет приставок. Телек есть — а посмотреть нельзя.
КП-Челябинск обратилась за комментарием к Евгении Майоровой, лидеру движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и вновь назначенному уполномоченному по правам ребенка.
— В "Искорка Фонд" родители обращались несколько раз. Чаще сами покупали, это нормально. И не везде нужны именно приставки. В реанимации да, нужны, там плохо ловит.
В основном, сейчас дети телевизор не смотрят. А играют в планшеты. Вот гаджеты и решают на сегодняшний день эту проблему, - сказала Евгения Майорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU