2019-12-28T08:39:11+03:00
Общество

В Челябинске мать пришла на почту за… цифровой приставкой для ТВ

В некоторых больницах Челябинска не работают телевизоры
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинской области больницам не хватает цифровых приставок для ТВ.В Челябинской области больницам не хватает цифровых приставок для ТВ.Фото: Алексей ФОКИН
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В Челябинске осенью завершился переход с аналогового на цифровое телевидение. "Комсомолка" проводила опрос жителей города, работают ли у них приемники ТВ. Тогда вопросов не возникло. Но оказалось, что в детских больницах проблема сохраняется.

Накануне Нового года корреспондент КП-Челябинск стал свидетелем такой истории.

Челябинск. Раннее утро. Почтовое отделение. Мама просит продать цифровую приставку. Вся очередь тихо начинает хихикать. Почтальон идет в подсобку, долго там ищет коробочку. Приносит.

И приговаривает:

— Я уже думала, их никто не купит, — обращается она к женщине.

Покупательница объясняет:

— Ребенок попал в больницу. Телевизор не работает — нет приставок. Телек есть — а посмотреть нельзя.

КП-Челябинск обратилась за комментарием к Евгении Майоровой, лидеру движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» и вновь назначенному уполномоченному по правам ребенка.

— В "Искорка Фонд" родители обращались несколько раз. Чаще сами покупали, это нормально. И не везде нужны именно приставки. В реанимации да, нужны, там плохо ловит.

В основном, сейчас дети телевизор не смотрят. А играют в планшеты. Вот гаджеты и решают на сегодняшний день эту проблему, - сказала Евгения Майорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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