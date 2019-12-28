Жителей в Челябинске удивили белые шатры у стен правительства
В Челябинске у стен здания правительства области за забором появились белые шатры. Жителей города очень заинтересовал этот факт. Люди начали высказывать свои предположения.
— Может, рождественская ярмарка? Интересно, какие цены будут? — шутят челябинцы.
Но правда оказалась еще более интригующей. Внутри находилось оборудование телевизионного канала. Губернатор Алексей Текслер готовился записать новогоднее обращение к южноуральцам. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
Теперь челябинцы ждут, когда появится поздравление Алексея Текслера на сайте правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU