Жителей в Челябинске удивили белые шатры у стен правительства

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-28T07:39:26+03:00

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В Челябинске у стен здания правительства области за забором появились белые шатры. Жителей города очень заинтересовал этот факт. Люди начали высказывать свои предположения.

— Может, рождественская ярмарка? Интересно, какие цены будут? — шутят челябинцы.

Но правда оказалась еще более интригующей. Внутри находилось оборудование телевизионного канала. Губернатор Алексей Текслер готовился записать новогоднее обращение к южноуральцам. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Теперь челябинцы ждут, когда появится поздравление Алексея Текслера на сайте правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU