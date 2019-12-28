В Челябинске «режим черного неба» объявлен вплоть до Нового года

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-28T07:43:28+03:00

И еще семь городов области в списке Росприроднадзора

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Неблагоприятные условия сохранятся в Челябинске и некоторых городах региона вплоть до кануна Нового Года. Список городов, где объявлены НМУ, теперь шире. Предупреждение озучено для жителей Коркино, Сатки, Аши, Карабаша, Златоуста и Магнитогорска.

Челябинцы уже второй день задыхаются от смога. Тысячи жалоб поступают в специальные службы. Обсуждение идет и в соцсетях.

В Челябинске на все четыре предновогодних дня введен режим НМУ I степени опасности. В городе будет преобладать безветренная погода, а это, как известно, очень способствует накоплению в атмосфере вредных веществ.

Режим черного неба объявлен в Челябинске до Нового года.

СОВЕТЫ, КАК ПЕРЕЖИТЬ НМУ:

— Избегать прогулок по городу,

— принимать витамины,

— пить много воды,

— постоянно проводить влажную уборку в помещениях,

— не открывать для проветривания окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU