В Челябинске «режим черного неба» объявлен вплоть до Нового года
Неблагоприятные условия сохранятся в Челябинске и некоторых городах региона вплоть до кануна Нового Года. Список городов, где объявлены НМУ, теперь шире. Предупреждение озучено для жителей Коркино, Сатки, Аши, Карабаша, Златоуста и Магнитогорска.
Челябинцы уже второй день задыхаются от смога. Тысячи жалоб поступают в специальные службы. Обсуждение идет и в соцсетях.
В Челябинске на все четыре предновогодних дня введен режим НМУ I степени опасности. В городе будет преобладать безветренная погода, а это, как известно, очень способствует накоплению в атмосфере вредных веществ.
Режим черного неба объявлен в Челябинске до Нового года.
СОВЕТЫ, КАК ПЕРЕЖИТЬ НМУ:
— Избегать прогулок по городу,
— принимать витамины,
— пить много воды,
— постоянно проводить влажную уборку в помещениях,
— не открывать для проветривания окна.
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ИСТОЧНИК KP.RU