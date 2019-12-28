2019-12-28T08:29:00+03:00
Общество

Чудом спасенному Ване Фокину из Магнитогорска на Первом канале подарили новогоднюю игрушку

В «Мужском и женском» вспоминали новогодние чудеса
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: скрин видео. Первый каналФото: скрин видео. Первый канал
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На Первом канале программа «Мужское и женское» была посвящена новогоднему чуду. На телевидение был приглашен Евгений Фокин, отец спасенного из-под завалов разрушенного дома в Магнитогорске малыша.

Ведущие напомнили историю Вани Фокина, что чудеса случаются, даже самые невероятные. В благодарность мальчику за мужественность и вдохновение рок-музыкант Андрей Ковалев передал новогодний подарок малышу — игрушку.

Его папа, Евгений, рассказал, что подарок окажется под елкой в новой квартире Фокиных. Елку семья уже нарядила. Главным украшением стал ангелочек — хранитель Вани, поддержавший его в самые сложные 35 часов жизни мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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