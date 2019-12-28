В Челябинске супруг отказал жене в подарке на Новый год
Новый год не за горами. И все челябинцы предвкушают предпраздничную суету: купить подарки близким, продумать новогоднее меню...
В паблике «Подслушано Мамочки с ЧМЗ (Челябинск)» расстроенная челябинка рассказала свою историю.
— Муж на Новый год сказал не ждать подарка, якобы нет денег. А сегодня увидела чек на мужские кроссовки за 9 тыс. руб. Зимой они же нужны прям срочно! Разве так делают нормальные мужья? — на правах анонима попросила разместить пост женщина.
Некоторые читательницы паблика поспешили успокоить челябинку:
— Действительно, как посмел что-то себе купить со своих собственных денег, — написала Юлия Гвелесиани.
— Может, Вы плохо смотрели, там и второй чек завалялся на ваш подарок, — шутит женщина.
— Порадуйтесь за него и присмотрите себе подарок не хуже, — посоветовала Изалия Усынина.
— Мой хоть и сволочь, но не до такой степени, — возмущается Анна Бруско.
— Дождитесь праздника, а уж потом нервничайте. Может он шутит, что подарка нет, — успокоила Надежда Чалышева.
— Я считаю, таких слов от мужа вообще не должно звучать. Всегда можно даже коробку конфет купить и шампанское, тем более под Новый год столько акций... Главное ведь не цена подарка, а факт — порадовать. Я бы подождала до праздника. Раз уж себе такие дорогие кроссовки взял, может, и вам сюрприз готовит, а если в итоге — нет, то делала бы уже выводы.... Но когда действительно «денег нет», кроссовки за 9 тысяч — это борзота. Мои самые дорогие, даже в денежные времена, стоили 3 тысячи. Правда, и носила я их лет 5 и до сих пор ношу, — вынесла приговор Мария Рукодельная.
А что ждет вас под елочкой на Новый год?
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