Жителей Челябинска насмешили безграмотные таблички в больнице
В суровом Челябинске медицина обычно — не повод для юмора. Но два безграмотно написанных объявления на здании городской больницы № 1 в Копейске насмешили горожан.
Первая табличка встречала посетителей у входа в здание:
— Уважаемые пациеТы! Убедительная просьба снимать верхнюю одежду в раздевалке! СпСибо за понимание!
И второе объявление, которое гласило: «Вход с СТОРЦА».
Фото табличек разместил пользователь в соцсетях паблика «Подслушано Копейск».
Почти четыре десятка комментариев собрал пост.
— Сторец - это фамилия, — объяснила Галина Гоголина.
— Ну и что? Напечатала, как смогла старушка техничка после завершения курсов компьютерной грамотности. Старший медперсонал был на корпоративе, — объяснил опечатки Андрей Пронин.
— Как пишут, так и лечат! Оптимизация! — написала Вера Соколова.
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ИСТОЧНИК KP.RU