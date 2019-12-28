Жителей Челябинска насмешили безграмотные таблички в больнице

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-28T10:17:53+03:00

Но некоторые задумались о качестве медицины

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В суровом Челябинске медицина обычно — не повод для юмора. Но два безграмотно написанных объявления на здании городской больницы № 1 в Копейске насмешили горожан.

Первая табличка встречала посетителей у входа в здание:

— Уважаемые пациеТы! Убедительная просьба снимать верхнюю одежду в раздевалке! СпСибо за понимание!

И второе объявление, которое гласило: «Вход с СТОРЦА».

Фото табличек разместил пользователь в соцсетях паблика «Подслушано Копейск».

Почти четыре десятка комментариев собрал пост.

— Сторец - это фамилия, — объяснила Галина Гоголина.

— Ну и что? Напечатала, как смогла старушка техничка после завершения курсов компьютерной грамотности. Старший медперсонал был на корпоративе, — объяснил опечатки Андрей Пронин.

— Как пишут, так и лечат! Оптимизация! — написала Вера Соколова.

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ИСТОЧНИК KP.RU