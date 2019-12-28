«Свинский подарок»: детям в Челябинске подарили конфеты в прошлогодних коробках
На новогоднем празднике, который прошел в челябинском детском саду № 438, детям вручили прошлогодние подарки.
По словам родителей, на упаковке была заклеена новым стикером дата изготовления, а на оформлении коробки заменен символ года: кабанчик был заклеен мышкой. Кроме того, сладости в подарке оказались твердыми и невкусными, рассказали челябинцы.
Как сообщили в группе «Регион-74 | Челябинск» социальной сети Вконтакте, за новогодние коробочки с конфетами с родителей собрали по 340 рублей.
Сотрудники детского сада сообщили, что родители сами выбирали состав подарка. Однако не исключают, что упаковка могла остаться с прошлого года.
Родители подготовили жалобу в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU